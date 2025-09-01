Mpox au Sénégal : Guérison du seul patient diagnostiqué positif

Partager Facebook

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la santé informé l’opinion publique de la guérison complète du patient diagnostiqué positif au Mpox le 22 août dernier. Selon le ministère, le Sénégal, à l’heure actuelle, ne compte aucun cas positif au Mpox et que les personnes identifiées comme contacts au malade guéri sont en train d’être suivies par les équipes sanitaires. Le ministère en charge de la santé salue, par ailleurs, la réactivité et la compétence du système de surveillance épidémiologique du Sénégal et appelle les citoyens à respecter les mesures d’hygiène établies.

C’est une bonne nouvelle : le seul patient qui a été diagnostiqué positif au Mpox est guéri. L’information a été donnée par le ministère de la santé dans un communiqué. » Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) informe l’opinion publique nationale et internationale de la guérison complète du patient diagnostiqué positif au Mpox le 22 août 2025. Ce dernier a été déclaré rétabli et est sorti de l’hôpital ce lundi 1er septembre 2025″, a indiqué le ministère. Poursuivant, les services du docteur Sy informent que les 30 personnes identifiées comme contacts font l’objet d’un suivi rigoureux par les équipes sanitaires, sans qu’aucun cas suspect n’ait été signalé à ce jour. À en croire au ministère, le Sénégal ne compte actuellement aucun cas positif de Mpox. Le seul cas importé a été pris, selon lui, en charge avec « efficacité, illustrant la réactivité et la compétence de notre système de surveillance épidémiologique, ainsi que le professionnalisme des équipes médicales, en particulier du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann ». Par ailleurs, le ministère appelle les populations à maintenir une vigilance active et à respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène et de prévention recommandées, notamment se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique, éviter les contacts étroits avec des personnes présentant des symptômes, se rendre immédiatement dans une structure de santé en cas de signes suspects. Pour finir, le ministère de la santé dit réaffirmer son engagement à assurer la sécurité sanitaire des populations et à communiquer en toute transparence sur l’évolution de la situation.

El Hadji Mody Diop