Mutation du receveur des Domaines de Guédiawaye: Le Collectif des « victimes de Daouda Diallo » affûte sa stratégie de combat

Guédiawaye est en ordre de bataille contre le détournement d’objectifs du projet social de feu le maire Beydi seye; pour la réhabilitation des « victimes de Daouda Diallo » et le respect du plan d’aménagement du littoral. En effet, le départ du Receveur Daouda Diallo de la tête du bureau des Domaines de Guédiawaye à l’occasion du dernier mouvement des Inspecteurs des impôts et Domaines n’a pu calmer les ardeurs des populations de Guédiawaye au regard du plan d’action en perspectives.

Dans ce combat, les collectifs des « victimes de Daouda Diallo » et « Ne Trahissez pas la mémoire de Beydi Seye » ont été rejoints par d’autres forces de la localité, très remontées contre les autorités du fait de la trahison du projet initial du plan d’aménagement du littoral, devenu après Plan d’urbanisme détaillé (PUD).

Babacar Mbaye Ngaraf et ses camarades ont déclaré sans ambages que » nous sommes mobilisés aujourd’hui plus que jamais, pour

l’aboutissement de la plainte déposée à l’OFNAC; l’annulation des attributions actuelles du lotissement Beydi Sèye et la réhabilitation des véritables destinataires; un Audit sans délai du plan d’urbanisme de Détails entre autres. C’est l’occasion pour eux, de renouveler leur appel à la hiérarchie, à savoir le Directeur des Domaines , le Directeur Général des impôts, le Ministre des Finances et du Budget.

Notamment sur les mesures conservatoires a prendre pour éviter que « le machiavélisme qui fait tant de mal en politique ne prospère dans l’administration domaniale, sur le lit sordide du silence ou de la complicité coupable à dissocier avec solidarité de corps ».

Entre autres actions, les « victimes de Daouda Diallo » comptent de concert avec le collectif « Ne trahissez pas Beydi Seye », manifester pacifiquement à travers un sit-in devant le bureau des Domaines de Guédiawaye, le jour de la passation de services, contre le détournement d’objectifs constaté dans le cadre de la régularisation du lotissement Beydi Seye.

Un grand rassemblement auquel les deux collectifs invitent tout Guédiawaye à qui feu Beydi Seye a tout donné, à se tenir debout comme un seul homme pour parachever ce projet si cher à leur regretté frère, oncle, père.