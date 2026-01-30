Ndingler : Pourquoi Babacar Ngom a renoncé à ses 80 ha

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’affaire foncière de Ndingler connaît enfin son épilogue. Trois ans après le début de ce dossier très médiatisé, le président du groupe SEDIMA, Babacar Ngom, a décidé de renoncer volontairement au titre foncier d’une superficie de 80 hectares situé dans le département de Mbour, au profit de l’État du Sénégal.

Dans une déclaration datée du 29 janvier, Babacar Ngom précise que la SEDIMA demeure le « légitime propriétaire dudit titre foncier, acquis dans le strict respect des procédures légales et réglementaires en vigueur ».

Toutefois, soucieux de contribuer à une issue apaisée à une situation qui n’a que trop duré, et pleinement conscient des enjeux sociaux, humains et territoriaux attachés à cet espace, il affirme avoir choisi de « prendre de la hauteur et d’inscrire son action dans une démarche responsable, citoyenne et résolument tournée vers l’intérêt général ».

Par cet acte volontaire, le président du Groupe SEDIMA entend contribuer à « l’apaisement du climat social et réaffirmer son attachement profond aux valeurs de cohésion nationale et de solidarité républicaine ».

Enfin, Babacar Ngom indique que le terrain est ainsi cédé à l’État du Sénégal sans aucune contrepartie. Selon lui, il appartiendra dès lors aux autorités compétentes d’apprécier souverainement la destination à réserver à cet espace.