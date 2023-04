Ndogou/Ramadan : Le Parti Téranga Sénégal honore ses responsables et bat le rappel des troupes

L’organisation d’une rencontre où plusieurs responsables politiques du Parti Téranga Sénégal, étaient présents, a été une occasion pour réunir les militants et sympathisants des six (6) communes du département de Keur Massar. Histoire de partager sur les sujets de l’heure mais aussi de remercier tous les responsables qui œuvrent pour la bonne marche du parti. Ils se sont réuni autour d’une table pour prendre le « Ndogou » ensemble, à l’occasion du mois de Ramadan.

Force est de constater que la mobilisation était exceptionnelle et les panélistes ont été à la hauteur des attentes. Et le porte-parole du jour de déclarer que : « Mention spéciale au Président du Parti Téranga Sénégal Gaoussou Koma. Il a été l’absent le plus présent dans la salle, pour tous les efforts consentis pour la réussi de cet évènement. Vous êtes un leader et un exemple pour beaucoup. Aux uns comme aux autres, le message a été clair : l’heure de la mobilisation a sonné, il faut partir à la rencontre des sénégalais, travailler à l’union des forces de droite et susciter le débat.

Le temps de la campagne n’est pas encore venu, mais le temps du débat démocratique peut commencer. Il est importe que le débat se noue avec les sénégalais. Nous, nous devons tous écouter les populations, engager la discussion avec elles à la hauteur qu’il convient, avec efficacité, avec force, avec dignité, pour donner l’exemple d’une vraie démocratie qui pose les problèmes sans faux-fuyants, tout en se rangeant derrière Macky Sall qui est le leader de la coalition de Benno Bok Yakaar ».

Les responsables du Parti Téranga Sénégal ont listés les réalisations du gouvernement. Ils exhortent aux sénégalais d’être des personnes reconnaissantes que le Sénégal est sur la bonne voie depuis que Macky Sall a été élu président de la république jusqu’à nos jours. Les camarades de Gaoussou Koma lance encore un appel aux ténors de la coalition de BBY de travailler dans l’unité, de taire les querelles. Un « Ndogou » très riche et qui est synonyme de remobilisation des troupes de la frange jeune et femme afin de peaufiner des stratégies adéquates pour ratisser large dans le sens de redynamiser les équipes des différents communes du département de Keur Massar.

En marge de ce « Ndogou », les amis de monsieur Koma déclarent que, « c’est un moment d’échanger, de partager durant lequel il est question de dresser une feuille de route pour des activités politiques, de développement mais aussi pour noter les préoccupations majeures des femmes et des jeunes dans le cadre de la politique de l’employabilité des jeunes et de financements des femmes pour contribuer à leur autonomisation ». Un sujet qui préoccupe beaucoup de jeunes de la banlieue. Joint au téléphone, Gaoussou K. explique que, « c’est juste un « Ndogou » symbolique organisé pour une reprise en main des activités afin de donner une réponse positive à la politique du Chef de l’Etat, son excellence le Président Macky Sall, sur l’emploi des jeunes et les financements des initiatives de femmes et de jeunes ».

Sada Mbodji