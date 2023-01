Le Collectif « Ne touche pas à Dr Gaye » organise la riposte. Ses membres sont sortis du bois hier jeudi dans le but de porter le combat pour la défense de l’intégrité physique de Dr Alfousseyni GAYE. Ce dernier fait l’objet de menace de mort après son rapport médical accablant Adji Sarr. Ledit collectif soutient que ce médecin spécialiste en gynécologie dont le seul tort est d’avoir consulté une patiente du nom de Adji Sarr, est aujourd’hui victime de persécution, de violences verbales, de menace de mort. Il prévient les pouvoirs publics en l’occurrence le ministre de l’Intérieur de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité.

« Le Collectif «Ne ne touche pas Dr Gaye » porté sur les fonts baptismaux depuis décembre 2022, est constitué de jeunes, de femmes, de personnes âgées, de chefs religieux, coutumiers, de cadres et toutes autres corporations dont le seul objectif est de défendre l’intégrité physique de Dr Alfousseyni GAYE. Ce médecin spécialiste en gynécologie dont le seul tort est d’avoir consulté une patiente du nom de Adji Sarr, est aujourd’hui victime de persécution, de violences verbales, de menace de mort. Il ne mérite pas une telle agression pour tous les services rendus à la nation depuis plus de deux décennies…. Voilà un médecin spécialiste qui prend ses moyens et son temps de repos pour aller de village en village dans toute la région de Kolda pour consulter des femmes dans le Fouladou des profondeurs. C’est cet homme que l’on veut FAIRE TAIRE par tous les moyens et l’on se demande pourquoi ? C’est pour toutes ces raisons que nous appelons toute personne éprise de paix et de respect de droit de l’homme, de venir se joindre à nous pour mener ce combat qui ne saurait être uniquement que celui des Koldois, sa ville d’origine », a déclaré Mamadou Lamine Dianté leur porte-parole.

Poursuivant sa déclaration, M. Dianté et ses camarades invitent les pouvoirs publics de prendre toutes les précautions nécessaires pour la sauvegarde de l’intégrité physique de Dr Alfousseyni GAYE. « On ne saurait évoquer le dossier Adji Sarr- Ousmane Sonko dans lequel dossier, il n’est cité que comme témoin. Nous invitons les pouvoirs publics en l’occurrence le ministre de l’Intérieur de prendre toutes les précautions nécessaires pour la sauvegarde de l’intégrité physique de Dr Alfousseyni GAYE. Cette rencontre est la première dans la série de manifestations que le collectif va dérouler sur l’étendue du territoire national voire à l’étranger. Nous vous annonçons ici, que le samedi 14 janvier 2023, les populations de Kolda vont effectuer une visite de soutien à la famille de Tonton Gaye à Kolda. Dr Alfousseyni Gaye ne sera pas sacrifié à l’autel des intérêts de qui que ça puisse être. Le Sénégal a besoin de lui et Kolda en premier.

Par ailleurs, ils invitent l’ordre des Médecins, les syndicats des Médecins du Sénégal, aux organisations de la société civile, aux femmes du Sénégal à défendre ensemble Dr GAYE.