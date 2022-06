NÉCROLOGIE: Le célèbre Mathiou Fall, rejoint son ami « Ballago »

À n’en point les innombrables amis, parents, sympathisants, bref de nombreuses personnalités toutes sensibilités confondues, entre autres connaissances du célèbre Ismaila Fall dit « Mathiou » se réveilleront ce mardi bouleversés.

En effet, dakarposte a appris de sources médicales que le sympathique « Mathiou », rendu célèbre par son défunt ami chanteur Thione Ballago Seck, longtemps malade, s’est finalement éteint.

La rédaction de Rewmi compatit et présente ses condoléances émues à son épouse, à sa fratrie éplorées; en un mot à tous et à toutes… Que son âme repose en paix et qu’il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux au même titre que toute la Oumah Islamique!