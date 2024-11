Nécrologie : Louis Camara du « Jaraaf » n’est plus !

Partager Facebook

Le football sénégalais est en deuil. La légende Louis Camara n’est plus, il sera enterré ce vendredi. C’est à travers un communiqué que le club sénégalais a partagé la triste nouvelle. « C’est avec une profonde tristesse que les ASC Jaraaf vous annonce le rappel à Dieu de Babacar Louis Camara, figure emblématique du club et du football sénégalais ».

Babacar Louis Camara est décédé à l’âge de 78 ans. Celui qui a démarré sa carrière dans les années 60 a évolué avec les Espoirs de Dakar puis le Jaraaf (Foyer France Sénégal). Il a aussi porté les couleurs du Nîmes Olympique (France).

Il est connu pour son doublé lors de la rencontre Sénégal vs Éthiopie à la CAN 1965, lançant ainsi le compteur-buts des Lions. Élégant dans l’accoutrement, le discours comme dans le jeu, il partageait souvent ses contributions pour le développement du football sénégalais. « Premier buteur de l’histoire des Lions la CAN en 1965 face à l’Ethiopie, ancien capitaine de l’équipe nationale et figure emblématique de la génération dorée du Jaraaf en 1969, il a marqué son empreinte l’histoire du football sénégalais » a aussi écrit le Jaraaf dans son communiqué pour témoigner sur Louis Camara qui sera inhumé ce vendredi.

La rédaction de REWMI présente ses sincères condoléances au Jaraaf, ses anciens coéquipiers et tous les acteurs du football sénégalais.