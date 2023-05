Négociations en coulisses en faveur de Karim:  Wade, la face cachée du dialogue

Le dialogue prend forme. Le Pds et la coalition ‘’Taxawu Sénégal’’ n’attendent que les dernières formalités pour rejoindre la table de négociations. Mais, il devra se tenir sans Ousmane Sonko ou encore Aminata Touré qui parle d’un « deal » entre Macky et le Pds. Des sources de Rewmi Quotidien confirment et, au-delà du dialogue, soupçonnent la main de Wade derrière le départ précipité d’Idrissa Seck.

Lors de sa conférence de presse tenue le vendredi 14 avril dernier à Thiès, Idrissa Seck s’en était vivement pris aux Wade. Une sortie hors de propos et de contexte aux yeux de certains observateurs. Mais, les tirs visant Karim Wade et son père n’étaient pas fortuits. Quelques jours avant cette sortie, Idrissa Seck avait été informé des négociations entre Macky Sall et son prédécesseur à la tête de l’Etat.

« L’affaire », devenue un secret de polichinelle, est d’abord appréhendée comme un « non évènement » par l’ancien maire de Thiès. Mais, sa surprise sera à la hauteur de son amertume quand il découvre que l’une des conditions posées par Wade, pour poursuivre les négociations avec Macky, était de le mettre « hors d’état de nuire ».

Autrement, il fallait isoler Idrissa Seck qui empêcherait de négocier en rond. Une demande très vite agréée par le patron de Benno Bokk Yaakar qui savait qu’Idy lui-même était déjà sur le départ.

La suite coule de source : Macky « boucle » le processus avec Wade et lance un appel au dialogue qui, n’en déplaise à Aminata Touré, aura bien lieu.