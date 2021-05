NewNew: L’application payante pour espionner une personne

Ceux qui voulaient s’impliquer dans le dilemme du dîner ont payé 5 $ pour voter dans un sondage, et le verdict de la majorité était qu’il devrait opter pour de la nourriture coréenne, c’est donc ce qu’il a acheté.

“Je ne pouvais pas choisir entre le chinois ou le coréen, donc c’était très utile”, déclare M. Wong, 24 ans, qui vit à Edmonton, au Canada. “J’ai également utilisé les sondages NewNew pour décider quels vêtements je devrais porter ce jour-là, et plein d’autres choix personnels”.

NewNew est le fruit de l’entrepreneur Courtne Smith, basé à Los Angeles. L’application, qui en est encore à sa phase ‘bêta’ ou pré-version, se décrit comme “un marché boursier humain où vous achetez des actions dans la vie de vraies personnes, afin de contrôler leurs décisions et d’en observer le résultat”.

Pour beaucoup d’entre nous, cela semble un peu inquiétant, mais la réalité est en fait beaucoup moins alarmante. Il s’adresse à ce qu’il appelle des ‘créateurs’ – écrivains, peintres, musiciens, créateurs de mode, blogueurs, etc.

Il est conçu pour leur permettre de se connecter beaucoup plus étroitement avec leurs fans ou abonnés qu’avec d’autres services de réseaux sociaux et, surtout, de monétiser cette connexion.

Lorsqu’un supposé créateur crée un compte NewNew et attire des abonnés, il est encouragé à leur demander via des clips vidéo de voter sur des aspects de leur travail et de leur vie personnelle.