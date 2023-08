« Le président de la transition Nigérienne a signé son premier décret qui nationalise l’uranium et l’or du Niger. Il donne un délais de 3 jours à la France a faire rappeler son ambassadeur et les militaires Français sur le sol Nigérien. » Décision souveraine prise pas les nouvelles autorités de Niamey

Les dirigeants des pays d’Afrique de l’Ouest, réunis dimanche à Abuja en « sommet spécial », ont donné un ultimatum d’une semaine aux putschistes au Niger pour restaurer l’ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un « recours à la force ». La suspension de « toutes les transactions commerciales et financières » a également été décidée.

Dans la foulée, le président de transition tchadien Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé à Niamey pour « voir ce qu’il peut apporter au règlement de la crise ».

Le Niger a également suspendu avec effet immédiat la livraison de l’uranium et de l’or vers la France ce dimanche. Cela fait suite au multiples ingérences perpétré par les autorités française depuis le coup d’État populaire fait par le général Tchiani. Désormais, un vent de retour à l’authenticité et la marche vers la réelle indépendance souffle désormais sur l’Afrique de l’ouest.

Par ailleurs, la Cédéao a décidé de sanctions financières, notamment la suspension de « toutes les transactions commerciales et financières » entre ses États membres et le Niger, ainsi « qu’un gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans la tentative de coup », selon les résolutions lues à la fin de ce sommet extraordinaire présidé par le chef d’État nigérian Bola Tinubu.

À l’ouverture du sommet, le président nigérian Bola Tinubu, à la tête de la Cédéao, a dénoncé « la prise d’otage » du président nigérien Bazoum par les putschistes et l' »assault » fait à la démocratie. « Il n’est plus temps pour nous d’envoyer des signaux d’alarme », a-t-il déclaré, « le temps est à l’action ».

Les pays de la Cédéao étaient représentés par leur dirigeant ou leur représentant, à l’exception du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso – suspendus depuis qu’ils sont eux aussi dirigés par des militaires putschistes. Le dirigeant du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, dont le pays n’est pas membre de la Cédéao, mais voisin du Niger, également puissance militaire au Sahel alliée de la France, a été convié et a participé à ce sommet.

Pour rappel, le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde et reçoit près de 2 milliards de dollars par an d’aide publique au développement, selon la Banque mondiale. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu’alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel, miné par les attaques de groupes liés à l’État islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d’Etat depuis 2020.