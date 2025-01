Nigeria : Au moins 16 civils tués dans une frappe aérienne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une frappe aérienne de l’armée nigériane visant des groupes armés dans le nord-ouest du pays, en proie à des conflits, a tué par erreur un certain nombre de civils travaillant dans des unités de sécurité communautaire, ont indiqué les autorités et les habitants.

Il s’agit du troisième raté de l’armée en un peu plus d’un an lors de bombardements aériens contre des groupes extrémistes et rebelles. L’armée de l’air nigériane visait les rebelles dans les zones durement touchées de Zurmi et Maradun, dans l’État de Zamfara, a déclaré dimanche Sulaiman Bala Idris, porte-parole du gouverneur de l’État. « Malheureusement, certains membres de la Force opérationnelle conjointe civile et des milices locales ont également été touchés lors de l’opération à Tungar Kara, entraînant des pertes en vies humaines », a déclaré Idris dans un communiqué, précisant qu’ils avaient été « identifiés par erreur comme des bandits fuyant » la région.

Les autorités n’ont pas précisé combien de civils ont été tués et l’armée de l’air n’a pas publié de communiqué. Cependant, Salisu Maradun, un habitant local, a déclaré qu’ils avaient compté jusqu’à 20 corps tandis que 10 autres étaient soignés pour des blessures.

Par ailleurs, le gouvernement de Zamfara a qualifié la frappe aérienne du week-end de « réussie », car elle « visait résolument les bandits » dans un « nouvel assaut » de l’armée. « Nous continuerons d’offrir notre soutien pour améliorer le partage de renseignements, fournir la logistique et renforcer l’engagement communautaire », indique le communiqué.

L’armée nigériane mène souvent des raids aériens pour lutter contre la violence extrémiste qui a déstabilisé le nord du pays. Ces raids aériens ont fini par tuer quelque 400 civils depuis 2017, selon le cabinet de recherche SBM Intelligence basé à Lagos.

En décembre 2023, plus de 80 civils ont été tués par erreur lors d’un rassemblement religieux dans le nord de l’État de Kaduna. En mai 2024, l’armée nigériane a déclaré que deux de ses membres seraient traduits en cour martiale pour ce raté. Cependant, les conclusions de l’enquête n’ont jamais été rendues publiques, poursuivant une tendance que les groupes de défense des droits de l’homme ont critiquée comme étant un manque de transparence.