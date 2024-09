Nigeria : Plus de 180 morts enregistrés après des inondations

Des centaines de morts, des maisons détruites et des récoltes ravagées, tels sont les conséquences des inondations qui frappent le Nigeria depuis des semaines. Et le ciel est loin de se dégager selon les dernières informations. Ces chiffres ont été publiés par l’agence de gestion des catastrophes . Les inondations au Nigeria ont fait près de 200 morts et déplacé 208 000 personnes dans 28 États du pays.

Des centaines de milliers de personnes que les secours tentent de placer dans des abris de fortune. L’Agence météorologique pointe du doigt, l’activité humaine. « Ce que nous faisons est à l’origine de ce changement climatique et il y a donc un décalage par rapport à la normale », a déclaré Ibrahim Wasiu Adeniyi, chef de l’unité centrale de prévision. « Certains déversent des déchets sans discernement, d’autres construisent des maisons sans autorisation le long des cours d’eau », a-t-il ajouté.

À Jigawa, l’État le plus touché, qui a enregistré 37 décès, l’impact des inondations a été « dévastateur » et les autorités convertissent les bâtiments publics et les écoles en abris pour les personnes déplacées, selon Nura Abdullahi, responsable des services d’urgence de l’État.

Les fortes pluies ont jusqu’à présent détruit 107 000 hectares de terres agricoles, en particulier dans les États du nord, qui sont parmi les plus touchés et d’où proviennent la plupart des récoltes du Nigeria. C’est tout sauf une bonne nouvelle pour le le Nigeria qui compte le plus grand nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. Selon l’agence alimentaire des Nations unies, 32 millions de personnes, soit 10 % de la population mondiale, sont confrontées à une situation de faim aiguë dans le pays.

En 2022, le pays le plus peuplé du continent faisait face à ses pires inondations depuis une décennie. Elles avaient fait 600 morts et plus d’un million de déplacés.