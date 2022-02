Nigeria : Nonye Josephine âgée de 102 ans se présente à l’élection présidentielle

Une Nigériane de 102 ans, Nonye Josephine Ezeanyaeche, a déclaré son intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2023.

Nonye Josephine Ezeanyaeche, également appelée « légende vivante » ou « Mama Africa », est originaire d’Aguata, dans l’État d’Anambra, et est la fondatrice du groupe « Voice for Senior Citizens of Nigeria. » Elle a récemment rendu une visite de courtoisie à l’équipe de direction de la Nigerian Television Authority, NTA, où elle s’est déclarée prête pour la présidentielle.

« Si les Nigérians hésitent à participer à la vie politique, elle dit qu’elle est prête à concourir. Elle a déjà préparé un manifeste pour elle-même. Elle a la vision. Si les bons ne viennent pas se présenter… », a déclaré Caro Nwosu, président de son groupe cité par Sahara Reporters

La femme âgée s’est inspirée d’une célèbre déclaration : « Si vous avez un enfant, homme ou femme, essayez de le former pour qu’il surpasse vos propres réalisations. »