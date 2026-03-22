Nomination d’un nouveau Dg à l’Arp : L’ASAS And Gueusseum approuve

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L’ASAS And Gueusseum salue la nomination d’un nouveau Directeur General à l’Agence de Réglementation pharmaceutique en remplacement de celui qui a enlisé l’ARP dans un conflit sans précédent avec ses partenaires sociaux du SAMES et du SUTSAS.

Toutefois, Mballo Dia Thiam et Cie dénoncent qu’en moins de 48h après, Monsieur le MSHP semble chercher à couvrir les arrières du DG sortant en procédant ce 19/03/26 à de curieuses nominations sans attendre la prise de fonction effective du nouveau Directeur General.

Dans un communiqué rendu public Dr Mballo Dia Thiam a indiqué que « ce sont des nominations suspectes et entend poursuivre la grève perlée et le boycott des réunions de coordination entre autre ».

La docteure en pharmacie Aissatou Sougou a été nommée, mercredi, directrice générale de l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), en remplacement d’Alioune Ibnou Abou Talib Diouf.

La nomination de Mmme Sougou survient dans un contexte de polémique entre le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et l’ARP, à propos de l’affaire dite Softcare, l’entreprise éponyme de fabrication de couches pour bébés et de serviettes hygiéniques présumés fabriqués avec des produits périmés.