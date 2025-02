Non respect des engagements: Le SYTJUST hausse le ton contre l’Etat

Partager Facebook

Le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) se prépare à aller au front. Dans un communiqué, l’organisation syndicale annonce avoir déposé un préavis de grève le 7 février dernier afin d’exiger du gouvernement le respect des engagements pris depuis 2018.

Le SYTJUST déplore en particulier que la grande majorité des greffiers demeure toujours dans la hiérarchie B2, bien que leur corps ait été reclassé en A2 depuis le 5 février 2019. De même, les agents des hiérarchies B et C au sein du Ministère de la Justice attendent toujours leur reclassement dans le corps des assistants des greffes et parquets.

Les camarades de El Hadj Aya Boun Malick Diop ont déposé un préavis de grève la semaine dernière. Ils exigent la prise en charge de leurs revendications et le respect des engagements de l’Etat pris en compte dans trois décrets qui n’ont jamais été publiés au journal officiel. « Le 7 février 2025, notre syndicat, le SYTJUST met ainsi en demeure le gouvernement pour qu’il procède à la matérialisation des engagements qu’il a souscrits avec le Sytjust.

Les travailleurs de la justice attendent de la part du gouvernement le passage de tous les greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement des agents des hiérarchies des SC travaillant au ministère de la justice dans le corps des assistants des greffes des parquets qui doit être constitué.

Et cela depuis 2019. Mes camarades et moi exigeons toujours du gouvernement l’augmentation de l’indemnité de participation à la judicature et de l’octroi de l’indemnité de logement à tous les travailleurs de la justice. Sur un autre registre, l’Etat s’était engagé à procéder à l’élargissement de l’assiette du fonds commun des greffes. Et dans ce sens, il avait pris trois décrets qui jusqu’à ce jour n’ont jamais été publiés », a expliqué Hadj Aya Boun Malick Diop, Secrétaire général du SYTJUST.

MADA NDIAYE