Non Satisfaction de leurs revendications : La méga-coalition Itcts- And Gueusseum encore en grève

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et And Gueusseum décrètent encore 3 jours de grève à partir de mercredi. Sidya Ndiaye et Cie n’ont pas trouvé satisfaction de leur plateforme revendicative. Une rétention d’informations sanitaires et sociales ainsi qu’un boycott de supervision et de sessions de formations (réunions de coordination et de staff) sont prévus au cours de ce mouvement.

Le fonctionnement des structures sanitaires et des collectivités territoriales sera bloqué à partir de mercredi prochain. Et pour cause, la méga-coalition de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et And Gueusseum seront en grève.

Les syndicalistes déroulent leur 7e plan d’actions. « A l’issue des discussions, le Directoire s’est réjoui du franc succès du sixième plan d’actions qui a occasionné une paralysie du système sanitaire et social sur l’ensemble des structures socio sanitaires et dans les 600 collectivités territoriales du pays, de la forte mobilisation lors des marches régionales qui ont partout drainé des foules ainsi que du dépôt de préavis de grève par les deux coalitions couvrant toute la période du premier semestre de l’année prochaine », disent-ils dans leur communiqué. Et de renchérir: »

En outre, le Directoire de la méga coalition a tenu à remercier sincèrement tous les camarades et sympathisants qui ont participé, d’une manière ou d’une autre, à la réussite de la journée civique nationale de don de sang organisée dans plusieurs capitales régionales. Mais en l’absence d’actes matérialisant les accords du 10 mai 2022 portant augmentations des salaires et harmonisation du paiement de l’indemnité de logement à tous les agents de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu’aux agents des collectivités territoriales, d’une part et d’autre part, concrétisant la résolution des crises qui sévissent à l’hôpital de Ourossogui, à Talibou Dabo et à l’hôpital de Mbour, la méga coalition a décliné un septième plan d’actions ».

Ainsi, le directoire appelle l’ensemble des camarades à une mobilisation constante tout en restant vigilants et déterminés pour plus de justice et d’équité dans le traitement des agents.

NGOYA NDIAYE