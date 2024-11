Nouveau classement mondial FIFA : Le Sénégal gagne trois places et passe à la 17e position

Senegal's Kalidou Koulibaly (far L) reacts after scoring a goal during the second half of a World Cup Group A football match against Ecuador at Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, on Nov. 29, 2022. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

LinkedIn La FIFA a publié ce jeudi 28 novembre 2024 le classement mensuel mondial. Au plan africain, le Maroc domine toujours les débats et se classe à la 14eme place mondiale. Le Sénégal progresse et passe de la 20e à la 17eme place. Le Sénégal a fait un bond de trois rangs dans le dernier classement de la FIFA et retrouve sa place historique de 17e, tout en gardant sa deuxième position africaine, indique un communiqué de l’instance dirigeante du football mondial, rendu public jeudi. Cette progression de novembre se justifie par sa qualification à la prochaine CAN prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Sénégal, premier de son groupe, a obtenu 16 points, avec 10 buts marqués et un seul encaissé. Ils ont devancé le Burkina Faso (10 points), le Burundi (4 points) et le Malawi (4 points). Le Maroc, malgré ses belles performances lors des éliminatoires de la CAN 2025, perd une place et se retrouve 14e au classement mondial. Les Lions de l’Atlas sont toujours en tête sur le continent africain, devant le Sénégal, l’Égypte, le Nigeria et l’Algérie. Voici le Top 10 africain au classement FIFA

1- Maroc (14è) 2- Sénégal (17è) 3- Egypte (33è) 4- Algérie (37è) 5- Nigeria (44è) 6- Côte d’Ivoire (46è) 7- Cameroun (49è) 8- Mali (51è) 9- Tunisie (52è)

10- Afrique du Sud (57è)

