Nouveau drame de l’émigration : 28 morts au large de la Mauritanie

« La pirogue qui demandait de l’aide depuis samedi et que ni l’Espagne, ni le Maroc, ni la Mauritanie ne sont allés secourir, est arrivée ce matin (hier jeudi 31 octobre 2024) à Nouakchott avec au moins 28 morts (deux corps) et 37 personnes dans un état critique. Ils les ont abandonnés pour mourir ». C’est le message d’Helena Maleno Garzón sur la page x.

Il y a quelques jours, on évoquait cette pirogue de 150 personnes partie de Niodior et qui avait disparu après avoir demandé de l’aide. Le Salvamento Maritimo disait que l’affaire était prise en main par le Maroc ; Rabat disait n’avoir pas de logiciel approprié dans la région et avait envoyé un bateau commercial pour les secourir. Seulement, les ONG avaient dénoncé l’inaction des deux pays habilités à agir : LlEspagne et le Maroc.