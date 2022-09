Nouveau gouvernement : Ils n’ont jamais été ministre

Dans le nouveau gouvernement constitué par Amadou Ba figurent des personnalités qui n’ont jamais entendu le mot Monsieur le ministre.

Oulimata Sarr

Il s’agit Oulimata Sarr qui est la première femme à diriger le ministère de l’Economie, en plus des portefeuilles du Plan et de la Coopération.

Fatou Diané

Fatou Diané est la nouvelle ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Elle remplace Ndèye Saly Diop Dieng.

Doudou Ka

Doudou Kâ quitte ses fonctions de directeur général de l’aéroport international Blaise-Diagne et devient ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.

Pape Sagna Mbaye

Papa Sagna Mbaye, ancien maire de Pikine (ouest) et député membre de la législature 2017-2022, est chargé de diriger désormais le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime en remplacement d’Alioune Ndoye. Ce dernier s’occupe désormais du département de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

Pape Malick Ndour

Pape Malick Ndour est le nouveau ministre de la Jeunesse. Il remplace Néné Fatoumata Tall et va se charger des portefeuilles de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi.

Me Moussa Bocar Thiam

Le département de la Communication revient à l’avocat Moussa Bocar Thiam, ex-Agent judiciaire de l’Etat, qui se charge aussi des Télécommunications et de l’Economie numérique.

Gallo Ba

Gallo Bâ, l’actuel maire de Mbacké (centre), remplace Mariama Sarr au ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public. Mme Sarr est affectée au ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.

Birame Faye

Birame Faye, l’ex-directeur général de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité, est nommé ministre auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile.

Docteur Anette Seck

Annette Seck, ex-directrice générale de la Pharmacie nationale d’approvisionnement, fait également partie des nouveaux ministres. Chargée des Sénégalais de l’extérieur, elle est ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

L’équipe gouvernementale d’Amadou Ba comprend huit femmes, il y en avait autant dans le précédent. Il est constitué de 38 ministres, contre 33 dans le précédent.