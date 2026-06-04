Nouveau gouvernement : La CDP de Sédhiou salue les nominations mais déplore l’absence de la région

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La Coalition Diomaye Président (CDP) du département de Sédhiou a tenu, ce mercredi, un point de presse pour réagir à la formation du nouveau gouvernement sénégalais. Tout en saluant les choix opérés par les plus hautes autorités du pays, la coalition a exprimé sa préoccupation face à l’absence de représentants de la région de Sédhiou dans la nouvelle équipe gouvernementale.

Sous la coordination de Mamady Kouyaté, la CDP de Sédhiou a d’abord adressé ses remerciements au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour ce qu’elle considère comme un acte de responsabilité visant à assurer la continuité de l’action de l’État à travers la mise en place d’un nouveau gouvernement.

La coalition a également félicité le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, ainsi que l’ensemble des membres du gouvernement pour la confiance placée en eux. Elle leur a souhaité plein succès dans l’exercice de leurs fonctions au service du développement économique et social du Sénégal.

Toutefois, les responsables de la CDP ont regretté l’absence de la région de Sédhiou dans la composition du gouvernement. Selon eux, cette situation suscite des interrogations et des inquiétudes légitimes au sein des militants, sympathisants et populations locales qui espéraient voir leurs compétences davantage représentées au sein des instances nationales.

Face à cette situation, la coalition a lancé un appel respectueux au chef de l’État et au Premier ministre afin que la région soit davantage prise en compte lors des prochaines nominations aux hautes fonctions de l’administration et des institutions publiques. Pour les responsables de la CDP, l’implication des cadres de Sédhiou dans la gestion des affaires nationales constituerait un levier important pour le développement de la région et la consolidation de l’unité nationale.

La CDP de Sédhiou a par ailleurs réaffirmé son engagement aux côtés de Aminata Touré pour poursuivre le travail de mobilisation et de massification du mouvement à travers les différentes collectivités territoriales de la région.

En conclusion, les populations du Pakao, du Boudié et du Diassing, représentées par la coalition, ont formulé des prières pour la réussite du mandat du Président Bassirou Diomaye Faye, appelant à la préservation de la paix, de la stabilité et de la prospérité du Sénégal.