Nouvelle Sortie: Diary vire de bord et s’attaque à la polygamie

C’était bien la peine de s’inquiéter. Il y a quelques mois, la petite Diary Sow, une brillante élève, disparaissait de la surface de la France pour on ne savait quelle destination insoupçonnée. Deux semaines plus tard cependant elle fut retrouvée, saine et sauve et non en danger comme nous le redoutions. Elle avait simplement fugué comme une petite toubab.

Quand elle fut rapatriée au pays, la petite Diary avait quand même un tout petit peu changer. Assimilation rapide ? On ne sait pas. Mais elle avait commencé à se sentir plus française qu’autre chose ; et cela se vérifiait dans tous les chapitres de sa petite vie. Aujourd’hui, même s’il n’a pas fait plus d’un an en France, la petite semble complétement changée, et se sent plus proche de l’Europe qu’ici ; et son dernier livre est le témoignage éloquent de cette sorte de métamorphose. Elle paraît avoir rompu les amarres, car maintenant Diary qui s’est découvert une vocation de va-t’en guerre de s’attaquer à la polygamie des ancêtres comme elle a eu à en témoigner dans les ondes des radios européennes.

Encore une nouvelle lubie ? En tout cas elle est devenue une militante du model nucléaire français, ce qui pourrait en dire long sur des lendemains incertains d’adolescentes. On verra quand même.