Numéro d’urgence contre l’insécurité: Le Sénégal a son « 911 »

C’est le 911 au Canada et aux États-Unis, le 112 dans les pays de l’Union européenne, le 999 en Grande-Bretagne et le 000 en Australie. Au Sénégal, tout citoyen peut désormais dénoncer en temps réel, des actes d’insécurité et de violences dans le pays grâce au numéro d’appel d’urgence gratuit «123 » mis en place par la police. Le ministère de l’intérieur a procédé, hier, au lancement dudit numéro vert gratuit, afin de signaler les cas de violences, d’agression et de meurtre. «C’est l’occasion pour moi d’annoncer qu’au-delà du numéro de la gendarmerie qu’est le 800 00 2020, les citoyens sénégalais auront désormais à disposition un nouveau numéro plus facile à retenir qu’est le 123 », a annoncé le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome. Il s’exprimait hier lundi 23 mai, lors d’une visite à la cité Batrain 2 à l’ancienne Piste sise à Mermoz pour apporter son soutien aux familles victimes d’un incendie qui a coûté la vie à une femme d’une trentaine d’années. Diome a profité de l’occasion pour rassurer les populations suite aux agressions notées ces derniers jours. «J’invite toutes les populations de Dakar et des autres régions du pays, à chaque fois qu’elles voient quelque chose qui nécessite d’appeler des secours ou que les forces de défense et de sécurité soient présentes, qu’elles le fassent immédiatement ». « Avec la police nous avons le 17 qui est fonctionnel. Et enfin avec les pompiers il y a le 18 ». Il a promis que les Forces de défense et de sécurité vont poursuivre les malfaiteurs, les agresseurs jusque dans leurs derniers retranchements.

« Les malfaiteurs seront traqués »

Par ailleurs, le ministre s’est voulu ferme face aux agresseurs et autres malfrats en déclarant : « Aucun répit ne sera laissé aux malfaiteurs. Il faut qu’ils comprennent que les braves populations, qui vivent à la sueur de leur front, auront l’assistance, le soutien et toute la protection de l’Etat. Je veux être très clair sur ce sujet ».