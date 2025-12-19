Occupation des terres du port de Ndayane : Le Président Diomaye échange avec les notables de Yenne

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi le collectif des notables de la commune de Yenne.

La délégation a exposé au Chef de l’État les préoccupations des populations relatives à l’occupation de leurs terres dans le cadre des travaux du port de Ndayane. Les échanges ont permis de poser les termes du dialogue autour de cette question sensible, qui touche aux droits des populations et aux enjeux de développement.

À l’issue de l’audience, les notables de la commune de Yenne ont salué l’écoute attentive du Président de la République et la qualité des échanges, exprimant leur confiance dans la poursuite du dialogue institutionnel.