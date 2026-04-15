Oignon au Sénégal : l’État serre la vis et suspend les ventes des agro-business

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Le ministère de l’Industrie et du Commerce a décidé de frapper fort pour protéger la filière oignon. Dans une circulaire rendue publique, il annonce la suspension, du 15 avril au 1er juin 2026, de la vente sur le marché national des oignons issus des agro-business.

Cette mesure, signée par le secrétaire général du ministère, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, vise à « améliorer la régulation du marché » et à garantir « des prix rémunérateurs » aux producteurs locaux, en particulier les exploitations familiales.

Selon les autorités, cette décision intervient dans un contexte de déséquilibre marqué du marché. L’analyse effectuée par l’Agence de régulation des marchés (ARM) met en évidence une situation de suroffre, responsable d’une chute brutale des prix et de pertes post-récolte importantes.

Pour y remédier, l’ARM a déployé un dispositif de régulation destiné à assurer la disponibilité des produits, à en faciliter l’accès et à instaurer une cohabitation plus équitable entre agro-industries et producteurs traditionnels.

Le ministère invite par ailleurs les agro-industries dépourvues de capacités de conservation à se rapprocher de l’ARM, qui mettra à leur disposition des infrastructures de stockage adaptées.

Dans le même élan, les autorités annoncent un suivi rapproché des prix sur les marchés afin de prévenir toute spéculation et de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

Réaffirmant sa volonté de promouvoir la production locale, le ministère rappelle également qu’entre le 15 avril et le 1er juin 2026, tout transport d’oignons devra être obligatoirement accompagné d’une lettre de voiture signée par l’ARM, sous peine de sanctions.