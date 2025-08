Olivier Boucal: «Les problèmes de  la fonction publique restent transversaux et touchent tous les ministères sectoriels »

Le ministre de la Fonction publique et la réforme du service public, Olivier Boucal s’est prononcé sur les problèmes du service public. Selon la tutelle, les problèmes de la fonction publique restent transversaux et touchent tous les ministères sectoriels.

Le service public sénégalais est confronté à beaucoup de maux. Pour y faire face, l’Etat a lancé des concertations nationales qui ont abouti à un rapport final. Selon le ministre de la Fonction publique et la réforme du service public, Olivier Boucal, le rapport sur l’agenda national de transformation du service public est un document de référence. « Il faut rappeler que nous avons pris le pouvoir dans un contexte assez difficile où nous avons trouvé une administration quelque peu décousue avec des textes archaïques non adaptés au contexte actuel et de l’évolution du monde. Il faut amorcer rapidement des changements pour faire face aux attentes et aux complaintes des citoyens», dit-il. Et de poursuivre: «Nous ne voulons pas le faire précipitamment, il faut tout un diagnostic clair des véritables problèmes de notre administration pour pouvoir élaborer une feuille de route pouvant prendre en charge correctement ces évolutions ». A l’en croire, le diagnostic a fait ressortir tous les problèmes de l’administration touchant les ressources humaines au problème de la qualité même des services publics. «Il faut dire que les ressources humaines de l’État aujourd’hui sont confrontées à beaucoup de problèmes de formation, mais aussi des problèmes d’accueil et d’orientation. Donc, ce qui fait qu’il nous faut des mesures phares pour ce qui est des ressources humaines, mais aussi de fort changement au niveau de la qualité du service public délivré. Et de ce point de vue, il va falloir que nous adressons des questions qui touchent réellement la réorganisation de l’administration », laisse-t-il entendre. Il invite ainsi à simplifier et digitaliser pour pouvoir offrir une administration accessible, moderne, mais surtout agile. « Les problèmes de la fonction publique restent transversales et touchent tous les ministères sectoriels à savoir la justice, la santé, l’éducation entre autres», énumère-t-il. A l’en croire, ce sont ces questions qui aujourd’hui sont au cœur des problématiques traitées à travers le service public. Il rassure que la mise en œuvre de ces réformes vont démarrer incessamment. « Il faut dire que les organes sont souvent éclatés et ne permettent pas de mesurer réellement l’impact économique et social de nos réformes. Cette fois-ci, nous avons réfléchi et souhaité un organe qui, en vérité, rassemble et recentre tout le dispositif de pilotage. Cela va être logé au niveau de la primature pour permettre au Premier ministre qui dispose de l’administration de pouvoir d’avoir un œil sur tout ce qui se fait dans les ministères sectoriels », rassure-t-il. Et de renchérir : « Il y a eu beaucoup de mesures phares qui ont été adoptées en 2016 qui, malheureusement, n’ont jamais vu le jour parce qu’il n’y avait pas les moyens pour les mettre en œuvre. Aujourd’hui, nous avons réfléchi sur un autre mode de financement dont l’État assurera 80% du financement, mais les 20% vont être recherchés auprès des partenaires techniques qui, aujourd’hui, s’intéressent à ce que nous sommes en train de faire. Et nous pensons qu’avec ce modèle de financement, nous arriverons aux résultats escomptés ».