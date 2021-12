Omicron divise l’Ipd, l’Iressef et Diouf Sarrr

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale n’a pas du tout apprécié la sortie de l’Institut Pasteur et de l’Iressef annonçant la présence du variant Omicron au Sénégal. Selon ‘’SourceA’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi les Services d’Abdoulaye Diouf Sarr sont certes frustrés par le comportement de l’Institut Pasteur aussi, mais la plus grande partie de leur colère est dirigée contre l’Iressef.

En effet, ajoutent nos confrères, c’est l’Institut de Souleymane Mboup qui a déclenché cette guerre des communiqués. Ainsi, la tutelle n’a pas manqué de le rappeler à l’ordre, exigeant de lui qu’il respecte la stratégie de communication qui a été mise en œuvre jusque-là et qui a déjà fait ses preuves.

Le journal précise que cette sortie a installé le désordre dans un pays qui dispose d’une direction générale de la santé dotée d’une division de la surveillance des maladies.