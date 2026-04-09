onseil des ministres : Ousmane Sonko engage la réforme de l’ENA, une nouvelle doctrine de l’informel et l’accélération du RTC de Dakar

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En Conseil des ministres, ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté une communication axée sur trois priorités de son gouvernement. Il s’agit de la réforme de l’École nationale d’Administration (ENA), de la mise en place d’une nouvelle doctrine de formalisation du secteur informel et de l’accélération du projet de restructuration du Réseau de transport en commun (RTC) de Dakar.

Réforme de l’ENA : former des élites publiques adaptées à la Vision 2050

Selon le communiqué officiel issu de cette réunion hebdomadaire au palais présidentiel, le Premier ministre a insisté sur le rôle central du capital humain dans la politique de transformation du Sénégal, soulignant que la réforme de l’École nationale d’Administration contribuera à former des ressources humaines hautement qualifiées capables de conduire efficacement les politiques publiques arrimées à la Vision 2050, tout en préservant la crédibilité de cette institution, véritable ascenseur social et levier de cohésion nationale.

Face aux limites du décret n°2011-1704 du 6 octobre 2011 régissant l’ENA, Ousmane Sonko a proposé une réforme selon une approche globale, anticipative, inclusive et intégrée. Le communiqué précise qu’un Comité de pilotage sera mis en place sous la supervision du ministre, Secrétaire général du Gouvernement, afin de conduire des concertations et formuler des propositions alignées sur les politiques publiques sectorielles.

Parmi les mesures annoncées figurent l’élaboration d’un nouveau décret, la modernisation des outils de gestion, le renforcement des ressources financières, la reconfiguration des sections, l’intégration du numérique dans les enseignements, la création d’un Institut de Formation à Distance (IFD), l’adaptation au système LMD et l’ouverture d’un parcours doctoral.

Secteur informel : vers une formalisation incitative et une lutte contre la fraude

Le communiqué indique également que le Premier ministre a qualifié l’économie informelle de fragilité structurelle du modèle de développement national, caractérisée par une faible productivité, une assiette fiscale étroite, une couverture sociale insuffisante et un pilotage institutionnel fragmenté. Il a relevé que la Stratégie nationale intégrée de Formalisation de l’Économie informelle (SNIFEI 2022-2026) n’a pas produit tous les résultats escomptés.

À cet effet, une évaluation indépendante rigoureuse sera menée afin de déboucher sur une stratégie rénovée reposant sur une nouvelle doctrine incitant fortement à la formalisation et sanctionnant les situations de fraude organisée. Le communiqué souligne que la formalisation doit devenir un levier de compétitivité, de création d’emplois décents et de transformation structurelle de l’économie.

La nouvelle approche repose sur une typologie de l’informel en quatre catégories : informel de survie, informel de transition, informel d’optimisation et informel illicite. Elle prévoit l’alignement des dispositifs d’appui, l’opérationnalisation du statut de l’entreprenant, l’immatriculation comme condition d’accès aux avantages publics, une protection sociale accessible et un renforcement de la lutte contre la fraude. Un Conseil interministériel dédié à la formalisation devra être organisé dans un délai de quinze jours afin d’adopter une stratégie nationale rénovée assortie d’objectifs chiffrés.

RTC de Dakar : un projet structurant de 267 milliards FCFA

Toujours selon le communiqué officiel du gouvernement, le Premier ministre a annoncé que la restructuration globale du Réseau de transport en commun de Dakar, d’un coût de 267 milliards FCFA et pilotée par le CETUD, constitue une initiative structurante pour la mobilité urbaine de la capitale.

Le projet vise à réorganiser le réseau de bus pour mieux connecter les usagers aux transports de masse, améliorer la desserte des zones périphériques, déployer des bus à faible émission et professionnaliser les opérateurs du secteur, tout en mettant en place des infrastructures modernes et un matériel roulant de qualité.

Après avoir identifié les blocages opérationnels freinant son démarrage, Ousmane Sonko a instruit les ministres en charge de l’Économie et des Finances de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour lever les obstacles et permettre le lancement effectif du projet. Le communiqué mentionne également la demande d’un avis concerté des ministères concernés sur la faisabilité du stade de Ouakam sur le site de l’ancienne piste.