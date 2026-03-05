Uploader By Gse7en
ONU : Aly Ngouille Ndiaye soutient la candidature de Macky Sall

5 mars 2026 Actualité

L’ex ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye soutient la candidature de Macky Sallau au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD Njariñ) s’est fendu d’un communiqué dans lequel il exprime son soutien à la candidature de l’ancien président de la République,  Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le document, signé par le président Aly Ngouille Ndiaye, estime que « le parcours remarquable de Macky Sall, son expérience d’homme d’État et son leadership reconnu sur la scène internationale font de lui un profil particulièrement qualifié pour assumer une si haute responsabilité ».

Le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD Njariñ) adresse ainsi ses chaleureuses félicitations au Président Macky Sall pour cette initiative d’envergure, qui contribuerait à renforcer la voix, l’influence et la représentation de l’Afrique dans le concert des nations.

L’invite à Diomaye et à Sonko

Convaincu que le Président Macky Sall réunit les compétences, l’expérience et la vision nécessaires pour diriger cette institution mondiale et considérant qu’il peut insuffler une nouvelle dynamique avec beaucoup d’espoir pour la paix et le progrès dans le monde, le PSD Njariñ soutient cette candidature qui intervient dans un contexte géopolitique marqué par de profondes mutations et de multiples défis globaux.

Il ne fait aucun doute que son élection à ce poste stratégique constituerait un tournant majeur vers une gouvernance internationale fondée sur le dialogue, le respect des droits fondamentaux et la promotion d’un monde plus juste, plus solidaire et plus équitable.


Le PSD Njariñ appelle le Gouvernement du Sénégal à mobiliser tous les leviers diplomatiques nécessaires pour soutenir efficacement la candidature du Président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies.

