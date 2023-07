ONU : La « Journée Nelson Mandela » célébrée dans le monde

A l’appel Les Nations Unies le monde célèbre le 18 juillet la journée Nelson Mandela en l’honneur du militant anti-apartheid sud-africain. La journée a été observée pour la première fois le 18 juillet 2010, jour du 92e anniversaire du leader.

Nelson Mandela était un grand homme d’État, un ardent défenseur de l’égalité et le père fondateur de la paix en Afrique du Sud. Mandela a consacré sa vie au service de l’humanité, en tant qu’avocat des droits de l’homme, prisonnier d’opinion, militant pour la paix et premier président noir démocratiquement élu d’une Afrique du Sud libre.

Les Nations Unies espèrent que ce moment sera l’occasion pour chacun de renouer avec les valeurs qui ont inspiré Nelson Mandela. à savoir une Détermination absolue. Un engagement profond pour la justice, les droits humains et les libertés fondamentales et une quête incessante du dialogue et de la solidarité au-delà des différences.

Le message du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à cette occasion le met d’ailleurs si bien en avant dans la mesure où il a indiqué que la meilleure façon d’honorer ce « géant de notre temps est de se laisser guider par son esprit d’humanité, de dignité et de justice pour agir ensemble contre le racisme, la haine, les héritages du colonialisme, l’injustice et la pauvreté ». Affirmant que « Nelson Mandela était un colosse par le courage et la conviction et un leader, dont les réalisations ont été immenses et l’humanité extraordinaire », le SG de l’ONU a indiqué que les idées de l’ancien président sud-africain s’avèrent également aujourd’hui comme le seul remède à même de contrecarrer la pauvreté, la faim, les inégalités et la crise climatique.

« Alors, en ce jour où nous célébrons la vie et l’héritage de Nelson Mandela, laissons-nous guider par son esprit d’humanité, de dignité et de justice », a-t-il lancé.

Célébrée le 18 juillet de chaque année, en hommage à la date de naissance de Nelson Mandela (18 juillet 1918), la journée internationale de Nelson-Mandela a été proclamée comme telle en novembre 2009 à la suite d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies.