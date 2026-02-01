Uploader By Gse7en
Opération de sécurisation à Dakar : 173 individus interpellés en une nuit pour diverses infractions

1 février 2026 Actualité

Sous le commandement du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, le commissariat central de Dakar a mené une vaste opération de lutte contre la délinquance urbaine dans la nuit du 23 au 24 janvier 2026.

Cette opération a permis l’interpellation de 173 individus pour diverses infractions, notamment l’ivresse publique, la détention de stupéfiants et des vols.

Les forces de police ont également procédé à la saisie de 273 pièces pour infractions au code de la route. Cette opération témoigne de la détermination des forces de police à lutter efficacement contre la délinquance urbaine dans la capitale sénégalaise et à assurer la sécurité des citoyens durant les heures nocturnes.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


