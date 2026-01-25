Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1769339204828

Opération de sécurisation à Mbacké : Me Bamba Cissé participe à la patrouille avec les forces de l’ordre

25 janvier 2026 Actualité

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a supervisé une vaste opération de sécurisation dans le département de Mbacké, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2025. Cette opération combinée Police-Gendarmerie a mobilisé plusieurs centaines de gendarmes et policiers, avec la présence des autorités administratives et des commandants d’unités.

Les forces de sécurité ont effectué des patrouilles motorisées et pédestres, et ont installé des check-points à des points stratégiques, notamment à l’intersection de la station Guédé Oil, au Rond-point Héliport, au Rond-point Khaira et à l’intersection Touba Fall.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue pendant les contrôles nocturnes des véhicules et a félicité les acteurs impliqués pour leur travail. Les résultats des opérations seront publiés prochainement selon la police nationale.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

Farba Ngom face a la justice une convocation imminente thumbnail

Reubeuss : Farba Ngom annonce la suspension temporaire de toutes les visites à son encontre

Dans un communiqué publié par sa cellule de communication, Farba Ngom a annoncé la suspension …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved