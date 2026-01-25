Opération de sécurisation à Mbacké : Me Bamba Cissé participe à la patrouille avec les forces de l’ordre

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a supervisé une vaste opération de sécurisation dans le département de Mbacké, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2025. Cette opération combinée Police-Gendarmerie a mobilisé plusieurs centaines de gendarmes et policiers, avec la présence des autorités administratives et des commandants d’unités.

Les forces de sécurité ont effectué des patrouilles motorisées et pédestres, et ont installé des check-points à des points stratégiques, notamment à l’intersection de la station Guédé Oil, au Rond-point Héliport, au Rond-point Khaira et à l’intersection Touba Fall.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’une vigilance accrue pendant les contrôles nocturnes des véhicules et a félicité les acteurs impliqués pour leur travail. Les résultats des opérations seront publiés prochainement selon la police nationale.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

