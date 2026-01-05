Opération de sécurisation dans la banlieue dakaroise : 105 personnes interpellées

Sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, une opération d’envergure a été menée de 21h à 05h dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026 dans la banlieue Dakaroise. Cette action conjointe Police-Gendarmerie a mobilisé un dispositif exceptionnel : 248 éléments (dont 100 du GMI, 130 des SDSP/CCD et des escadrons motorisés de la Gendarmerie), appuyés par 28 véhicules et 02 drones de surveillance.

Cette opération s’est déroulée en présence :

– Du Gouverneur de la région de Dakar ;

– Du Directeur de la Sécurité publique ;

– Du Commissaire Central de Dakar ;

– Du Commissaire Central de Guédiawaye et de ses secondaires.

L’opération a démarré par un briefing au Commissariat d’arrondissement de Thiaroye. Elle s’est poursuivie à Mbeubeuss (Malika), puis à Malibou, avant de prendre fin à la gare des Beaux Maraîchers par une visite des locaux du Commissariat d’arrondissement de Dalifort, dont l’inauguration est prévue prochainement.

Bilan des interpellations :

Cette opération a permis d’interpeller 105 personnes dont :

• 50 pour vérification d’identité et 05 pour nécessité d’enquête.

• 31 pour ivresse publique, 03 pour produits cellulosiques, 04 pour chanvre indien et 01 pour trafic de Kush (13 pièces).

• 04 pour vol commis la nuit, 02 pour escroquerie, 02 pour rébellion, 01 pour détournement de mineur, ainsi que 02 mis en cause pour homicide et blessures involontaires par accident.

Bilan Sécurité Routière et Saisies :

Le volet circulation a généré une activité intense avec :

• 80 motos et 15 véhicules immobilisés.

• 19 mises en fourrière et 182 pièces administratives saisies.

• 217 000 FCFA recouvrés au titre des amendes forfaitaires.

L’opération s’est achevée sans incident, remplissant les objectifs de lutte contre l’insécurité résiduelle dans cette zone stratégique de la banlieue dakaroise.