Members of the Senegalese Armed Forces take up position outside a recently captured Movement of Democratic Forces of Casamance (MFDC) rebel base in Blaze Forest on February 9, 2021. - The conflict in Casamance, which is separated from the rest of Senegal by The Gambia, has claimed thousands of lives since it first broke out in 1982. The army launched an operation on January 26, 2021 to "secure" the region and took hold of several bases from the MFDC rebels, including one of their main and historical bases in the Blaze Forest. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Opérations militaires: L'Armée déterre des tonnes de drogue dans les bases rebelles L'Armée nationale a saisi plusieurs tonnes de chanvre indien dans des bases rebelles conquises récemment le long de la bande frontalière avec la Gambie, a-t-on appris jeudi d'une source sécuritaire. Selon Xibaaru qui donné l'information, cette découverte fait état suite aux opérations de fouilles qui se poursuivent dans plusieurs villages et dans les bases. Des quantités importantes de chanvre indien ont été saisies puis incinérées sur place'', a confié le responsable de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), le Colonel Alexis Grégoire Vasse. ''Au village d'Elol et dans ses alentours, 74 sacs de chanvre et 56 bidons de graines ont été découvertes. A Massaran, une autre base rebelle conquise, 12 sacs de chanvre de 50 KG, 9 bidons de 20 litres, 5 autres bidons de 5 litres remplis de semences de chanvre, ainsi que 107 cornets d'un kilogramme ont été saisis'', a poursuivi l'Officier Dans le cadre de ces opérations, 53 sacs ont été découverts à Guinea Djadjoubé, un village sur la bande frontalière 46 autres sacs ont été saisis dans le village de Djoundji. Dans le Nord Massaran, un total de 66 sacs de 50 kilogrammes et 05 bidons de 20 litres remplis de graines de chanvre en guise de semences ont été aussi incinérées, selon des informations transmises par la DIRPA. Depuis plus d'un mois l'Armée nationale mène des opérations de sécurisation dans la partie sud.

