Orfondé Matam : Bougane Gueye Attaqué par des nervis

Apprés Macky SAll, le président du groupe futur média compte repassé sur ses traces pour montrer le calvaire que vivent les populations.

La caravane du mouvement Gueum Sa Bopp a été attaquée ce jeudi à Orfondé, département de Matam. Le Président Bougane Gueye, submergé par la foule, pavoisait au sujet de l’accueil chaleureux.

Mais plus de peur que de mal, pas de bobo. Les caravaniers ont répliqué de belle manière, obligeant les insurgés emmitouflés dans des tee-shirts à l’effigie de Macky Sall et Farba Ngom, selon la source, de battre retraite, loin du périmètre de Bougane et Cie.

Décidément, le leader du mouvement « Gueum Sa Bopp », Bougane Gueye Dani prend très au sérieux sa « tournée économique », baptisée « Tibb Tank », dans laquelle il compte aller au chevet des populations du Fouta et montrer le calvaire dans lequel vivent les populations locales. En visite à Ndandane, Bougane Gueye Dani a été confronté à une vérité cachée des producteurs locaux confrontés à de sérieuses difficultés d’écouler leurs productions agricoles. Le cortége s’est fait attaqué à hauteur de Oréfondé à Fouta.