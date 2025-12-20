Organisation de la CAN : Ce sera tous les quatre ans à partir de 2028

Le patron de la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, ce samedi, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) aura lieu tous les quatre ans à partir de 2028.

Il a également annoncé la création d’une nouvelle compétition, qui verra le jour à partir de 2029 : la Ligue des nations africaines. Ce changement, selon Patrice Motsepe, vise à restructurer le football africain afin que son calandrier dans le monde soit davantage harmonisé.

À noter que la prochaine CAN aura bel et bien lieu en 2027 en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda et la prochaine édition aura lieu en 2028 et non en 2029. Après cette CAN, ce sera désormais tous les 4 ans.

Publié par EL HADJI MODY DIOP