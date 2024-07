Organisation et fonctionnement de la CEDEAO: Guy Marius Sagna démonte cette institution

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sans détour, le député sénégalais décrit une organisation déconnectée des réalités, incapable de répondre aux défis de la région. Économie en berne, jeunesse sacrifiée, sécurité compromise : il brosse un tableau sans complaisance.

Dans une intervention poignante devant le Parlement de la CEDEAO, le député sénégalais Guy Marius Sagna a dressé un tableau sombre de l’organisation régionale, pointant du doigt ses dysfonctionnements majeurs et appelant à une refonte urgente.

Publicités

Guy Marius Sagna a d’abord souligné l’incapacité de la CEDEAO à résoudre les problèmes cruciaux qui appartiennent à tous ses États membres : santé défaillante, insécurité alimentaire, éducation inadéquate et sécurités menaces persistantes. Le député a ensuite relevé le manque d’attractivité croissant de l’organisation, illustré par la faible participation des parlementaires à ses sessions. Plus alarmant encore, il a évoqué le retrait récent de trois pays membres, un échec cuisant à l’approche du 50e anniversaire de la CEDEAO.Il n’a pas mâché ses mots concernant les politiques économiques de l’organisation, accusant les accords de partenariat avec l’UE de sacrifier les économies locales et de pousser la jeunesse ouest-africaine à l’émigration périlleuse.

Enfin, le parlementaire a lancé un appel vibrant à la refondation de la CEDEAO, exhortant à une transformation profonde pour en faire une véritable organisation des peuples, et non plus un simple club de chefs d’État.