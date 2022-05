Oumar Guèye arrête Barth’

Barthélemy Dias pensait avoir enterré le dossier dans sa réplique au chef de l’Etat jeudi dernier, mais la polémique relative au recrutement de Guy Marius Sagna et du Capitaine Seydina Oumar Touré refait l’actualité. C’est le ministre des Collectivités territoriales qui en parle pour conforter les propos du Président Macky Sall. «Un contrat qui n’est pas conforme aux organigrammes types, il ne sera jamais visé par l’Inspection du travail. Aucun bulletin de salaire ne pourra être payé. Si un maire vous dit : «je vous prends et à la fin du mois, je prends mon argent et je vous le donne», ce n’est pas un recrutement. A l’heure où nous parlons, il n’y a aucun recrutement de par la loi, qui s’est opéré dans une collectivité territoriale», a clarifié hier Oumar Guèye, hier en marge de la revue annuelle du ministère des Collectivités territoriales.

Pour le ministre, l’activiste de Frapp et l’ancien gendarme ne sont pas encore des agents de la mairie de Dakar. «Demandez qu’on vous montre le contrat ou un bulletin de salaire. Vous ne les verrez pas car c’est impossible. C’est le percepteur municipal qui paie. Ce n’est pas un problème mais un rappel que nous faisons à l’ensemble de l’exécutif local» a affirmé M. Guèye. L’ancien maire de Sangalcam ajoutera : «Les collectivités sont des démembrements de l’Etat. Le principe de la libre administration des collectivités est encadré par les lois et règlements. Une collectivité ne peut pas faire ce qu’elle veut. Beaucoup d’exécutifs locaux confondent ce principe de libre administration, qui ne signifie pas faire ce qu’on veut. Tout est normé par les lois et règlements. Du point de vue recrutement, c’est normé. C’est aussi le cas sur l’application et du contenu de ces recrutements.»

D’après le ministre, il existe depuis le 8 janvier, un organigramme type faisant l’objet d’un décret et opposable à toute collectivité. «Une collectivité territoriale est obligée de recruter en fonction de l’organigramme type. On ne peut pas faire autrement. Si le maire fait un contrat non conforme à l’organigramme type, il ne sera jamais visé par l’Inspection du travail. Par conséquent, aucun bulletin de salaire ne pourra être payé», a-t-il conclu.

Articles similaires