Oumar Sow décide enfin de se ranger derrière Amadou Hott

L’unanimité est désormais complète à Yeumbeul Sud concernant le choix de Macky Sall sur Amadou Hott, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération pour porter la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). En effet, tous les responsables avaient décidé de se ranger derrière le ministre sauf Oumar Sow Conseiller à la présidence qui faisait encore la résistance mais ce dernier a maintenant décidé de suivre ses compatriotes de parti pour faciliter leur victoire au soir du 23 janvier 2022.

Après un long moment de résistance et de maintien de sa candidature pour la commune de Yeumbeul Sud aux prochaines échéances électorales, le ministre conseiller a finalement décidé de lâcher prise et de suivre les instructions du chef de l’Etat Macky Sall. Une décision qui a été par ailleurs bien accueillie par les responsables du Parti de l’Alliance pour la République (APR) mais aussi par tous les membres de la coalition BBY.

Cette fusion de forces vives de Yeumbeul permettra sans doute de gagner la commune car c’est la séparation qui avait provoqué l’échec de ce parti lors des élections de 2014 et qui avait permis à Bara Gaye récemment investi par la coalition Yewwi Askan Wi de gagner la mairie de Yeumbeul Sud. A cet effet , après un long moment de médiation du ministre Amadou Hott, Oumar Sow a maintenant de suivre les pas de ces amis et compatriotes et de soutenir la candidature du ministre de l’Economie.

Sur sa page Facebook, le ministre Amadou n’a pas manqué de révéler sa satisfaction et sa gratitude envers son ami et frère Oumar Sow mais aussi tous les responsables qui s’entachent jour et nuit à travailler pour la victoire de la coalition le 23 janvier 2021. Par ailleurs le ministre a annoncé qu’il procèdera à des visites de proximités à l’ensemble des 59 quartiers que constitue la commune pour recueillir les requetés et doléances des populations afin d’y apporter des solutions.