Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale : L’opposition ne vas pas boycotter

L’Assemblée nationale s’apprête à accueillir, ce mardi 24 février, le Premier ministre Ousmane Sonko pour une séance de questions d’actualité particulièrement attendue. Contrairement à la précédente plénière, l’opposition a décidé de ne pas boycotter la rencontre.

Plusieurs dossiers sensibles devraient être abordés. Parmi eux, le scandale lié à l’homosexualité qui alimente le débat public, la situation des 18 Sénégalais détenus au Maroc, ainsi que la question de la dette, avec notamment le remboursement prévu début mars de plus de 267,12 milliards de FCFA d’euro-obligations.

Interrogé sur ce changement de posture, le député Djimo Souaré, par ailleurs président du conseil départemental de Goudiry et figure de l’APR dans la région de Tambacounda, justifie cette décision par le respect du cadre légal. « Cette fois-ci, les conditions constitutionnelles encadrant les questions d’actualité sont réunies », explique-t-il sur la rfm.

Pour l’élu, il est essentiel que le gouvernement rende compte devant la représentation nationale, notamment sur les réformes engagées. « L’opposition entend exercer pleinement son rôle de contrôle parlementaire, tout en restant vigilante sur le respect des procédures », assure-t-il.

Une séance qui s’annonce donc animée, sur fond de fortes attentes politiques et sociales.

Mangone Ka-Senego