Ousmane Sonko élu président du Réseau des Élus Locaux du Sénégal

Opposition leader Ousmane Sonko, who was arrested on sexual assault accusations and released on bail under judicial supervision, speaks during a news conference in Dakar, Senegal March 8, 2021. REUTERS/Cooper Inveen

Ousmane Sonko élu président du Réseau des Élus Locaux du Sénégal Ousmane Sonko élu président du Réseau des Élus Locaux du Sénégal (REELS). Le lancement a eu lieu ce samedi à Dakar. A l'issue des travaux, l'assemblée a désigné le Ousmane Sonko comme Président du REELS. Il a 03 vice-présidents: Barthélémy Dias, Babacar Guèye et Aminata Kanté. Mamadou Djité est élu Secrétaire général alors que Cheikh Guèye, le maire de Dieuppeul Derklé Castors est nommé Secrétaire Permanent« , a laissé entendre Déthié Fall. Ousmane Sonko a précisé que le RÉELS est ouvert à tous les élus locaux quelque soit leur appartenance.

