Ousmane Sonko et Politique : L’exception sénégalaise dérange 

Ce qui se passe au Sénégal est suivi avec beaucoup d’intérêt partout dans le monde. Surtout en Afrique. Sur tous les plateaux de télévision notamment des pays francophones, sur leurs sites d’information, leurs journaux et au niveau des radios, on ne cesse de scruter la moindre information liée à Ousmane Sonko, à l’affaire Sweet-Beauty, etc.

Les interviews de l’opposant sont suivis avec intérêt, presque religieusement. Cet intérêt pour le Sénégal et pour ce qu’y passe m’a par moments surpris. Mais j’ai été surtout heurtés, parfois, par certaines observations très caricaturalistes du Sénégal. » Le Sénégal n’a pas d’institutions », « il n’y a que 4 grands hommes au Sénégal « , « Pourquoi l’armée ne prend pas le pouvoir ? », etc. Nous continuons à enregistrer des réactions de tous genres avec souvent un pessimisme béat sur l’avenir du pays, sa stabilité de la part d’intellectuels et de décideurs qui auraient pu faire preuve d’un plus d’objectivité.

Certes, il n’est pas interdit de peindre en noir le tableau quand les faits vous y obligent. Mais certains observations vraiment déplacées et très émotives renvoient à des formes d’appréhension liées à la jalousie, ce qui n’honore pas leurs auteurs. Car, tout se passe chez certains intellectuels comme si l’absence de coups d’Etat, d’attaques djihadistes, les alternances démocratiques et la vitalité du débat contradictoire, en somme, ce que l’on appelle « l’exception sénégalaise » dérangeait. Certains auraient préféré que tous les pays africains soient logés à la même enseigne: coups d’Etat, révision des constitutions pour des troisièmes mandats, guerres ethniques, tribales, religieuses, etc.

Que le Sénégal arrive, jusqu’ici, à surmonter certaines contradictions doit normalement être salué. Et certains le font par honnêteté intellectuelle. Mais d’autres sont dans le catastrophisme pour tout ce qui touche le Sénégal. Et le nihilisme. Pourtant, des émeutes, il y a en a eues dans beaucoup de pays comme en France avec des voitures et des magasins brûlés, des gens arrêtés, etc. Aux États-Unis, même Trump a été inculpé pour « complot contre l’Etat américain » . Et pour cause! Mais dans ces pays, si un Président a pu faire des erreurs comme Macky en a certainement faites, on accuse l’individu et non les institutions du pays. On ne juge pas le pays à travers les agissements d’un seul de ses fils.

Bien sûr, la démocratie est une construction permanente avec des hauts et des bas. Bien sûr, il y a parfois des reculs, des excès, des abus, mais la barque reste solide. C’est pour cette raison que le Sénégal ne cesse d’étonner le monde entier par sa capacité à prendre en charge ses contradictions les plus profondes. Que tout le monde sache que les peuples traversent parfois des moments difficiles comme du reste les hommes, mais cela ne les dévalorise pas pour autant. Au contraire. Car tout dépend de leurs capacités à s’en sortir.

Et jusqu’ici, on s’en sort pas mal.

Assane Samb