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sonko meeting

Ousmane Sonko exclut toute crise institutionnelle au Sénégal !

7 juin 2026 Actualité

 

Devant des milliers de militants survoltés, l’ancien chef du gouvernement a qualifié la situation politique actuelle de « configuration traditionnelle », rappelant que le peuple a souverainement choisi de confier le pouvoir exécutif à une mouvance et le pouvoir législatif à une autre.

 

 

Assurant que la sécurité et la stabilité du Sénégal ne sont absolument pas en jeu, il a fustigé les discours alarmistes portés par de « petits groupes » agissant pour des intérêts crypto-personnels. Fort de son expérience, Ousmane Sonko a dénoncé les combines en cours.

 

 

Abordant le calendrier électoral, le leader des Patriotes a tapé du poing sur la table en fustigeant les velléités de report des élections locales. Affirmant que Pastef est fin prêt à en découdre dans les urnes, il a solennellement invité le chef de l’État à signer le décret de convocation du corps électoral. « L’arène est là, que celui qui est prêt vienne lutter une bonne fois pour toutes », a-t-il lancé en guise de défi ouvert à ses adversaires politiques

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