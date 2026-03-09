Ousmane Sonko : « les femmes politiques « ne trahiront jamais »

Partager Facebook

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a participé à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ce lundi 09 mars, à la Primature. Au cours de sa prise de parole, il a d’abord annoncé que les statistiques révèlent la présence de 3,4% de femmes dans les prisons, ajoutant que «ça veut dire que les femmes respectent beaucoup plus la loi et les règles de la société» que les hommes selon Pressafrik.

En poursuivant son discours, écrit le site en ligne, Ousmane Sonko a profité de l’occasion, en se servant d’une anecdote tirée du dernier Conseil des ministres, pour tacler les hommes politiques. «Les femmes sont fidèles et loyales dans les relations (…) Avant-hier, le mercredi passé, en conseil des ministres, je faisais le tour de la salle de réunion et je regardais les ministres et je les comptais. Je me disais, bizarrement, si on me disait à qui tu as confiance le plus dans cette salle-là, je dirais que ce sont les quatre femmes. Parce que je sais qu’elles ne trahiront jamais», a ironisé le Premier ministre, dans un contexte politique de «cohabitation douce», où une base significative du Parti Pastef (pouvoir) accuse le Président Diomaye Faye de «trahison».

En Outre, dans le cadre de la lutte contre la corruption, Ousmane Sonko a souhaité que «toutes les responsabilités» liées à l’argent soient confiées aux femmes. «Le pays qui avance sans ses femmes est le pays qui n’avance justement pas. Et c’est pourquoi nous allons continuer à travailler, à poser des mesures concrètes. Je peux annoncer parmi ces mesures-là, la réforme foncière, surtout en zone durable, qui devra permettre aux femmes d’accéder à la terre (…) et le fait d’accéder beaucoup plus généralement aux responsabilités», a-t-il conclu.