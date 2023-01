Ouzbékistan: 16 ans de prison pour l'initiateur des émeutesA view shows a truck which was burnt during protests in Nukus, capital of the northwestern Karakalpakstan region, Uzbekistan July 3, 2022. KUN.UZ/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Ouzbékistan: 16 ans de prison pour l’initiateur des émeutes Au moins cinq personnes sont mortes dans l’explosion d’un immeuble provoquée par une fuite de gaz dans le nord-ouest de l’Ouzbékistan, a annoncé lundi le ministère des Situations d’urgence du pays le plus peuplé d’Asie centrale. Un tribunal en Ouzbékistan a condamné mardi à des peines allant jusqu’à 16 ans de prison ferme des participants à des manifestations réprimées dans le sang l’été dernier dans ce pays autoritaire d’Asie centrale, a annoncé la Cour suprême. Parmi les 22 personnes jugées, 16 ont été condamnées à des peines de trois à 16 ans de prison ferme pour leur participation à ces troubles qui avaient fait officiellement 21 morts en juillet. Le principal accusé, le journaliste Daouletmourat Tajimouratov, a été condamné à 16 ans de prison ferme pour « tentative de coup d’Etat ». Les explosions meurtrières dues au gaz sont relativement communes dans de nombreuses ex-républiques soviétiques, comme l’Ouzbékistan, en raison des infrastructures souvent vieillissantes. Par ailleurs selon les statistiques officielles ouzbèkes, près de 150 personnes sont mortes en 2022 après avoir été intoxiquées au monoxyde de carbone, gaz toxique et inodore. Articles similaires Partager Facebook

