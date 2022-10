Paix au Mali et dans le Sahel: L’ONU reste le meilleur cadre pour une solution selon le chef de la MINUSMA

António Guterres a rappelé que les attaques visant les Casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international et a encouragé les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu’ils soient rapidement traduits en justice.

Ces quatre soldats morts, et les deux autres blessés, s’ajoutent « aux nombreux Maliens, membres des Nations Unies et des services internationaux ainsi qu’aux innombrables civils qui ont payé le prix ultime dans notre effort collectif pour la paix », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali, El-Ghassim Wane, en s’adressant au Conseil de sécurité, lors d’une réunion à laquelle participait le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le Représentant spécial a aussi vu dans cet attentat « un rappel brutal du fait que la communauté internationale et les Maliens sont tous dans le même bateau ». « Nous ne pouvons gagner cette bataille qu’ensemble et l’ONU, malgré les limites inhérentes au maintien de la paix, offre le meilleur cadre pour parvenir à une paix durable au Mali et dans l’ensemble du Sahel », a-t-il dit.