Paix en Afrique : 40 pays attendus en avril au monument de la Renaissance

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une quarantaine de pays du continent africain et de sa diaspora attendue à Dakar en avril 2025, au monument de la Renaissance. Ils seront représentés par des reines, des rois, des princes et des chefs coutumiers et traditionnels, mais aussi par d’éminents hommes et femmes de science et de culture sous le thème « La Renaissance africaine : visions des chefferies, notabilités coutumières et royautés d’Afrique et de sa diaspora ».

Cette rencontre entre dans le cadre des activités du Colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique (COPADA). Daour Malick Ndoye, le « Ndey Ji Rew » de Ouakam choisi comme coordonnateur national du Conseil africain de gouvernance traditionnelle, va chapeauter cette rencontre. Il est à signaler aussi que le Conseil national des notables lébous du Grand Cap-Vert, présidé par le Saltigué de Rufisque Malick Ngom, est aussi membre du Conseil africain de gouvernance traditionnelle.

Le comité scientifique de ce rendez-vous de Dakar, sous la houlette du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en partenariat avec le ministère sénégalais de la Culture, est dirigé par le professeur Malamine Kourouma.

Le COPADA vise à promouvoir la paix et l’entente entre les différents peuples d’Afrique. Cette manifestation, dont le Sénégal aura l’insigne honneur d’abriter en avril prochain, sera ainsi le prolongement du grand colloque du même genre prévu à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. « Au rendez-vous de Dakar, d’éminents professeurs d’histoire et d’anciens ministres qui sont tous membres de notre structure seront présents. Les organisations comme l’Union africaine et la CEDEAO sont également attendues. Ce qu’il faut aussi signaler, c’est que les communes de Ouakam et de Rufisque abriteront les manifestations. Ce sera l’occasion, pour ces localités, d’exposer leurs potentiels culturels et économiques », a détaillé le coordonnateur du collège organisateur Daour Malick Ndoye.

Rappelons le COPADA a été lancé le mardi 9 décembre 2024 à Abidjan (Côte d’Ivoire) en présence de nombreuses délégations venues du Mali, du Sénégal, du Burkina, du Gabon, de l’Éthiopie et d’Afrique du Sud, pour ne citer que ces pays-là.

L’initiative vise la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Elle est animée par des hommes de valeur comme le président initiateur Konan Kouadio Siméon (Initiative pour la paix – IPP), le président de l’AIGC, Sa Majesté Dr Robinson Tanyi Tambe Ayuk et bien d’autres autorités traditionnelles d’Afrique.