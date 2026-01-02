Uploader By Gse7en
Palais : Bassirou Diomaye Faye préside la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an aux corps constitués

2 janvier 2026 Actualité

Le Président de la République a présidé la traditionnelle Cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An aux Corps constitués ce vendredi.

Cette rencontre républicaine, marquée par la solennité et le respect des institutions, a été l’occasion de réaffirmer l’attachement constant de l’État aux principes de continuité républicaine et de responsabilité institutionnelle.


Dans un esprit d’unité et de confiance, le Chef de l’État a salué l’engagement des Corps constitués et leur rôle essentiel dans la préservation de la stabilité, de la cohésion nationale et du vivre-ensemble, socle fondamental de la République.

