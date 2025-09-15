Uploader By Gse7en
Palais : Le Premier ministre de la Guinée Bissau reçu par le Président Bassirou Diomaye Faye

15 septembre 2025 Actualité

Le Président de la République a reçu, ce lundi, le Premier ministre de la République sœur de Guinée Bissau.

M. Braima Camara est venu remercier le Sénégal pour l’hospitalité dont il a bénéficié durant son récent séjour à Dakar.

Il a, par ailleurs, salué les efforts consentis par les Présidents Faye et Embalo pour renforcer davantage la coopération entre Dakar et Bissau.


Pour rappel, le Premier ministre de la Guinée Bissau était hospitalisé dans un hôpital à Dakar depuis plusieurs jours. Il avait fait un malaise dans son pays.

