Palestine: 6000 arrestations enregistrées depuis le début de cette année, 690 en octobre 2022

Le 8 novembre 2022, le Club des prisonniers, ONG palestinienne de défense des droits des prisonniers, a indiqué qu’environ 6 000 arrestations ont été enregistrées depuis le début de l’année 2022 en Palestine par les forces d’occupation israéliennes, dont 141 femmes et 739 enfants.

Le club a ajouté que l’occupation israélienne a émis 1 829 ordres de détention administrative, tandis que les arrestations les plus élevées ont été enregistrées à Jérusalem occupée, s’élevant à environ 2 700.Le club a souligné que cette année est la plus grave en terme de sévices infligés aux détenus et à leurs familles, par rapport aux dernières années, notamment avec la poursuite des exécutions sur le terrain, et l’augmentation du nombre de détenus blessés.

L’augmentation du nombre de blessés dans les prisons a entraîné une augmentation du nombre de cas difficiles qui nécessitent un suivi médical rapproché, et que nombre d’entre eux sont toujours confrontés à de réels risques pour leur vie. Le club a souligné que les opérations de détention administrative, en termes de données actuelles, sont les plus importantes par rapport aux dernières années, et que le pourcentage le plus élevé d’ordres de détention administrative a été enregistré au mois d’août, atteignant 272 ordres, alors que le nombre de détenus administratifs dans les prisons d’occupation atteint fin octobre pour plus de 820 détenus. En octobre dernier, les autorités de l’occupation ont arrêté 690 civils palestiniens, hommes et femmes, dans les territoires palestiniens, y compris 119 enfants et 30 femmes palestiniens.

Dans la ville de Jérusalem, 343 palestiniens ont été arrêtés par l’occupation, dont 12 enfants, 80 mineurs, 24 femmes et une mineure. À Hébron, 114 citoyens ont été arrêtés, 60 à Ramallah, 219 ordres de détention ont été délivrées et 135 autres ont été renouvelées contre les palestiniens.

Les institutions palestiniennes chargées des affaires des prisonniers et des droits de l’Homme ont également ajouté que le mois d’octobre a témoigné un ciblage israélien contre les enfants palestiniens, notant que 119 enfants et mineurs ont été capturés et sont incarcérés dans les geôles israéliennes d’Ofer, Damon et Megiddo.