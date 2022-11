Pape Alé Niang placé sous mandat de dépôt

L’information est tombée ! Le journaliste Pape Alé Niang est placé sous mandat de dépôt à la suite de son face à face avec le juge Mamadou Seck. Inculpé des chefs de : divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale ; recel de documents administratifs et militaires ; diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques, selon son avocat, Me Khoureyssi Ba, le journaliste Pape Alé Niang vient d’être mis sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet.

En prenant une telle décision, le juge ne fait que suivre la demande du Premier Substitut du Procureur.